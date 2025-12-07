Pogledajte kako se mijenjala zvijezda 'Gilmoreica' i 'Djeveruša': Prepolovila se

Svojim nevjerojatnim talentom za fizičku komediju, britkim humorom, ali i sposobnošću da publici slomi srce u dramskim ulogama, Melissa McCarthy (55) izgradila je karijeru koja prkosi stereotipima i inspirira milijune. Od sporedne uloge šarmantne kuharice do statusa jedne od najplaćenijih glumica na svijetu, njezin put priča je o upornosti i autentičnosti.

Iako je imala manje uloge u filmovima i serijama, vrata slave širom joj je otvorila uloga Sookie St. James u kultnoj seriji "Gilmore Girls" (2000. – 2007.). Kao nespretna, ali srdačna i nevjerojatno talentirana kuharica te najbolja prijateljica glavne junakinje Lorelai, Sookie je brzo postala miljenica publike.

Pravi televizijski trijumf uslijedio je s glavnom ulogom u sitcomu "Mike i Molly" (2010. – 2016.). Za ulogu učiteljice Molly Flynn, koja pronalazi ljubav na sastanku Anonimnih prejedača, McCarthy je 2011. godine osvojila svoju prvu nagradu Emmy za najbolju glavnu glumicu u humorističnoj seriji.