Od guste magle se ne vidi prst pred nosom, a morate vidjeti kako su to HNL majstori 'riješili'

Utakmica 16. kola HNL-a između Varaždina i Lokomotive u baroknom je gradu izgledala poput susreta u oblacima.

Počelo je od 15 sati, a na početku utakmice uvjeti su još bili potpuno regularni, ali već nakon 20-ak minuta igre situacija se osjetno pogoršala.

Nakon pola sata teško je bilo vidjeti što se događa na terenu da bi uskoro sve praktički 'nestalo'. Do kraja poluvremena bilo je nemoguće pratiti što se događa na terenu.

Uoči početka drugog poluvremena sudac Mateo Erceg poslao je igrače natrag u svlačionicu nakon pregovora s kapetanima i trenerima, no nakon nekog vremena igrači su se vratili, a utakmica je nastavljena.

Problem guste magle kakve se ne bi posramila ni Josipa Lisac i zbog koje se ništa nije vidjelo genijalno je riješen - narančastom loptom!

"Iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas", lijepo kaže Josipa.

Rezervirana za zimske uvjete kako bi se bolje vidjela, naravno nije uopće pomogla. Kao što se vidi na fotografijama, nije se vidjelo ama baš ništa.

Svašta smo dosad vidjeli na terenima HNL-a, ali ovo nismo. Doslovno, nismo vidjeli.

Što se tiče same utakmice, već u četvrtoj minuti Stojaković je doveo goste u vodstvo, a na 2:0 povisio je Pajač iz penala u 20. minuti.

Domaćini su u drugom poluvremenu u razmaku od pet minuta zabili dva gola. U 49. pucao je nakon kornera Boršić, a dotaknuo loptu Mateo Barać pa se gol piše njemu, a već u 54. Iuri Tavares bio je najviši nakon ubačaja s lijeve strane, glavom je zabio za izjednačenje Varaždina.

U 79. je Posavec startao na loptu, ali i na gležanj Tavaresa. Dobio je golman Varaždina i žuti karton, a s bijele točke za domaćine je zabio Mamut koji je netom prije toga ušao u igru.

U 88. minuti Mamić je zabio, ali je gol poništen zbog zaleđa. Zanimljivo je što je VAR pregledavao situaciju, a na kameri se ne nikako ne vidi jasno zbog magle što se dogodilo. Zelenika je slavio gol, ali su ga brzo poslali da se vrati natrag. Nije ni vidio da je gol poništen. Nastao je pravi kaos, a na kraju je gol ipak priznat za konačnih 4:2 Varaždina.