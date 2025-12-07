FREEMAIL
BILI STE KREATIVNI /

Blagdanski čarolija u vašim domovima: Pogledajte najljepše adventske vijence naših čitatelja
Foto: Čitateljica Net.hr-a
Uoči nadolazećih blagdana, Net.hr je odlučio uključiti svoje čitatelje u proslavu Adventa pa smo vas pozvali da nam pošaljete fotografije svojih adventskih vijenaca. Odaziv je bio izvan svih očekivanja – stiglo nam je mnoštvo fotografija, a svaki vijenac nosio je svoju priču, boje i blagdanski duh.

Čitatelji su pokazali nevjerojatnu kreativnost, od klasičnih zelenih vijenaca s crvenim trakama i kuglicama, preko minimalističkih i modernih kombinacija, do unikatnih rukotvorina ukrašenih prirodnim materijalima poput borovih češera, suhog voća i začina.

Fotografije pristižu iz svih krajeva Hrvatske, a među njima su i kreativna rješenja koja odražavaju osobni stil i obiteljsku tradiciju što možete vidjeti i u našoj galeriji. Ako niste, još uvijek nam možete poslati fotografiju svog adventskog vijenca. 

 

7.12.2025.
12:50
Hot.hr
Čitatelji Net.hr-a/kolaž
Adventski Vijenac
