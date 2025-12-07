Nedjelja u suncem okupanom Splitu: Zanimljiv modni odabir jedne dame mamio poglede

Druga nedjelja Došašća u Splitu je dočekana uz sunce. U okićenom gradu kafići su ovog jutra bili popunjeni, a mlađi sugrađani radovali su se na klizaljkama. Iako je zima, mnogi Splićani su ove nedjelje izašli u šetnju centrom, a predblagdanski ugođaj osjeti se u gužvama na Adventu. Mnogi su stali pred objektiv sa smiješkom i pozirali.

Jedna dama odlučila je odijenuti crni udobni komplet pulovera i trenirke koji na sebi ima prišivene male plišane medvjediće, a kombinaciju je upotpunila bijelom krznenom kapom.