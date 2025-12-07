FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OKIĆEN SPLIT /

Nedjelja u suncem okupanom Splitu: Zanimljiv modni odabir jedne dame mamio poglede

Nedjelja u suncem okupanom Splitu: Zanimljiv modni odabir jedne dame mamio poglede
Foto: Ivo Cagalj/pixsell
Druga nedjelja Došašća u Splitu je dočekana uz sunce.
1 /17
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Druga nedjelja Došašća u Splitu je dočekana uz sunce. U okićenom gradu kafići su ovog jutra bili popunjeni, a mlađi sugrađani radovali su se na klizaljkama. Iako je zima, mnogi Splićani su ove nedjelje izašli u šetnju centrom, a predblagdanski ugođaj osjeti se u gužvama na Adventu. Mnogi su stali pred objektiv sa smiješkom i pozirali. 

Jedna dama odlučila je odijenuti crni udobni komplet pulovera i trenirke koji na sebi ima prišivene male plišane medvjediće, a kombinaciju je upotpunila bijelom krznenom kapom.

7.12.2025.
17:28
Matea Bahovec
Ivo Cagalj/pixsell
SplitAdvent U SplituBožićšpica
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OKIĆEN SPLIT /
Nedjelja u suncem okupanom Splitu: Zanimljiv modni odabir jedne dame mamio poglede