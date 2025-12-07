Od nestašnog Fullera do markantnog zavodnika: Kevinov bratić danas je zvijezda crvenog tepiha

Tradicionalno, RTL i ove godine na male ekrane donosi legendarnu franšizu "Sam u kući" bez čijih je nastavaka nadolazeće blagdansko vrijeme gotovo nezamislivo. I premda je većini prva pomisao na "Sam u kući" Kevin McCallister, ovaj je film, naročito njegova prva dva dijela, izrodio još dječjih zvijezda koje su danas stasale u prepoznatljive glumce.

Jedan od njih je i Kieran Culkin (43), mlađi brat slavnog Macaulaya Culkina (45), koji je od pomalo napornog bratića Fullera McCallistera izrastao u respektabilnog glumca koji je svoju karijeru gradio izvan sjene slavnog brata.

Poznat po ulogama u filmovima poput Igby Goes Down i seriji Succession, Kieran je osvojio kritiku i publiku svojom karizmom, humorom i sposobnošću da tumači kompleksne likove. Iako je djetinjstvo proveo pod reflektorima filmske industrije, danas je samostalna zvijezda koja pokazuje da obitelj Culkin ima više od jedne filmske ikone, a u našoj galeriji pogledajte kako se mijenjao kroz godine.