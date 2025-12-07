FREEMAIL
HOLIVUDSKI ŠARMER /

Od nestašnog Fullera do markantnog zavodnika: Kevinov bratić danas je zvijezda crvenog tepiha

Od nestašnog Fullera do markantnog zavodnika: Kevinov bratić danas je zvijezda crvenog tepiha
Foto: Twentieth Century Fox Film Corpo/christophel Collection/profimedia
Kieran Culkin (43), mlađi brat slavnog Macaulaya Culkina, rođen je 30. rujna 1982. godine u New Yorku, a karijeru je započeo vrlo mlad, već s pet godina, u filmu Home Alone u kojem je glumio Fullera McCallistera, bratića Kevina McCallistera.
1 /24
Tradicionalno, RTL i ove godine na male ekrane donosi legendarnu franšizu "Sam u kući" bez čijih je nastavaka nadolazeće blagdansko vrijeme gotovo nezamislivo. I premda je većini prva pomisao na "Sam u kući" Kevin McCallister, ovaj je film, naročito njegova prva dva dijela, izrodio još dječjih zvijezda koje su danas stasale u prepoznatljive glumce. 

Jedan od njih je i Kieran Culkin (43), mlađi brat slavnog Macaulaya Culkina (45), koji je od pomalo napornog bratića Fullera McCallistera izrastao u respektabilnog glumca koji je svoju karijeru gradio izvan sjene slavnog brata.

Poznat po ulogama u filmovima poput Igby Goes Down i seriji Succession, Kieran je osvojio kritiku i publiku svojom karizmom, humorom i sposobnošću da tumači kompleksne likove. Iako je djetinjstvo proveo pod reflektorima filmske industrije, danas je samostalna zvijezda koja pokazuje da obitelj Culkin ima više od jedne filmske ikone, a u našoj galeriji pogledajte kako se mijenjao kroz godine. 

7.12.2025.
14:20
Hot.hr
Profimedia/kolaž
Sam U KućiKieran Culkin
Od nestašnog Fullera do markantnog zavodnika: Kevinov bratić danas je zvijezda crvenog tepiha