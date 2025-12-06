Vrijeme je za šljokice! Donosimo najbolje odjevne kombinacije za prosinac

Mjesec pred nama neće biti ispunjen samo poklonima, zabavama, sezonskim napitcima i blagdanskim ukrasima, već i baršunom, kožom, čipkom i cirkonima.

Prema pisanju modnih stručnjaka ovo je uistinu najljepše doba godine za modno poigravanje. Ako ovo čitate, znači da je krajnje vrijeme da počnete razmišljati o blagdanskim odjevnim kombinacijama - krznu, šljokicama i puno ružičaste. Vjerujte, pozivnice za razne domjenke i proslave samo što nisu počele stizati.

"Zato sam za vas pronašla najsvečanije, najmodernije i najelegantnije kombinacije za prosinac koje možete s lakoćom kopirati. Smatrajte me svojim modnim Djedom Božićnjakom", napisala je autorica članka Kelsey Stiegman za Cosmopolitan.

Prolistajte galeriju i otkrijte 15 modnih kombinacija koje morate isprobate ovih blagdana.