BLAGDANSKI STIL /

Vrijeme je za šljokice! Donosimo najbolje odjevne kombinacije za prosinac

Foto: Pexels
Napokon je stiglo najbolje doba godine: sezona šljokica! Sljedećih tridesetak dana bit će društveno prihvatljivo – štoviše, poželjno – nositi šljokice, glitter i sjajne materijale bez ikakvog posebnog razloga. Ah, obožavamo prosinac. Od baršuna i kože do neočekivanih boja i vječnih klasika, donosimo 15 ideja za najsvečanije, najmodernije i najelegantnije kombinacije koje možete s lakoćom kopirati ovog prosinca.
Mjesec pred nama neće biti ispunjen samo poklonima, zabavama, sezonskim napitcima i blagdanskim ukrasima, već i baršunom, kožom, čipkom i cirkonima.

Prema pisanju modnih stručnjaka ovo je uistinu najljepše doba godine za modno poigravanje. Ako ovo čitate, znači da je krajnje vrijeme da počnete razmišljati o blagdanskim odjevnim kombinacijama - krznu, šljokicama i puno ružičaste. Vjerujte, pozivnice za razne domjenke i proslave samo što nisu počele stizati.

"Zato sam za vas pronašla najsvečanije, najmodernije i najelegantnije kombinacije za prosinac koje možete s lakoćom kopirati. Smatrajte me svojim modnim Djedom Božićnjakom", napisala je autorica članka Kelsey Stiegman za Cosmopolitan.

Prolistajte galeriju i otkrijte 15 modnih kombinacija koje morate isprobate ovih blagdana.

6.12.2025.
20:13
Antonela Ištvan
Pexels
BožićNova GodinaOdjevne KombinaciješljokiceKrzneni KaputAdvent 2025
