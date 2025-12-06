Pogledajte stadione na kojima će Hrvatska igrati SP: Ovdje će grmjeti hrvatski navijači

Svjetsko prvenstvo 2026. godine održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD, Kanadi i Meksiku. Bit će to prvi World Cup sa čak ​​48 reprezentacija umjesto dosadašnjih 32. SP će se igrati ukupno u 16 gradova - 11 američkih (Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Houston, Atlanta, Boston, New York City, Philadelphia, Miami), tri meksička (Guadalajara, Monterrey, Mexico City) i dva kanadska (Vancouver, Toronto).

Otvaranje SP-a je 11. lipnja 2026. na stadionu Estadio Azteca u Mexico Cityju, dok je finale 19. srpnja na stadionu MetLife u New Yorku.

Bit će to prvo Svjetsko prvenstvo nakon 2002. kojem će biti domaćin više od jedne nacije. Sa svojim prethodnim domaćinstvom turnira 1970. i 1986., Meksiko će postati prva zemlja koja je tri puta bila domaćin ili sudomaćin Svjetskog prvenstva za nogometaše. Sjedinjene Države posljednji su put bile domaćini SP-a za muškarce 1994. godine, dok će Kanadi biti prvi put da bude domaćin ili sudomaćin turnira za nogometaše.

'World Cup' se vraća u svoj tradicionalni "ljetni termin" nakon što je izdanje 2022. u Katru održano u studenom i prosincu. Europa će na SP-u imati 16 predstavnika, Afrika 9, Azija 8, Južna Amerika 6, Concacaf 3 + 3 (domaćina), Oceanija jednog, a još će dvije reprezentacije izboriti plasman kroz play-off.

Dan nakon službenog ždrijeba skupina za Svjetsko prvenstvo iduće godine postao je poznat i potpuni raspored grupne faze natjecanja pa je time i Hrvatska saznala u kojim će gradovima igrati.

U skupini L hrvatski nogometaši će na startu igrati protiv Engleske. Utakmica je na programu 17. lipnja i igrat će se u Dallasu s početkom u 22 sata po hrvatskom vremenu.

Potom Hrvatskoj slijedi dvoboj protiv Paname 23. lipnja, a Toronto će biti grad domaćin. Ta se utakmica igra sat vremena iza ponoći po srednjeeuropskom vremenu.

Na samom kraju grupne faze izabranici Zlatka Dalića igrat će protiv Gane. Dvoboj protiv jedne od najjačih afričkih reprezentacija na rasporedu je 27. lipnja iduće godine, a grad domaćin bit će Philadelphia. Dvoboj kreće u 23 sata po hrvatskom vremenu.

SP u nogometu, raspored Hrvatske (skupina L):

1. kolo: Hrvatska - Engleska (17. lipnja, Dallas u 22 sata)

2. kolo: Hrvatska - Panama (23. lipnja, Toronto u 1 sat)

3. kolo: Hrvatska - Gana (27. lipnja, Philadelphia u 23 sata)

- Zadnjih osam fotografija: AT&T Stadium (Dallas/Arlington) prima 80.000 ljudi (proširivo do 100.000). Otvoren 2009., poznat po ogromnom semaforu. Bio je domaćin finala CONCACAF Gold Cupa. Krovište je prozirno i pomično, a Hrvatska je na njemu već igrala i pobijedila Meksiko u ožujku 2018. golom Ivana Rakitića (1-0) u prijateljskoj.

- Srednjih osam fotografija: BMO Field (Toronto) prima 30.000 ljudi (proširivo do 45.000). Dom Toronto FC-a. Bio je domaćin finala MLS Cupa. Proširenje za SP uključuje privremene tribine.

- Prvih osam fotografija: Lincoln Financial Field (Philadelphia) prima 69.000 ljudi. Dom Philadelphia Eaglesa. Stadion koristi solarne panele i vjetroturbine.

