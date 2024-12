Pogledajte sve stadione za SP '26.: Kultno mjesto za otvaranje, a finale će imati megalomanski američki štih

New York/New Jersey Stadium - East Rutherford, New Jersey, USA

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD, Kanadi i Meksiku. Bit će to prvi World Cup sa čak ​​48 reprezentacija umjesto dosadašnjih 32. SP će se igrati ukupno u 16 gradova - 11 američkih (Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Houston, Atlanta, Boston, New York City, Philadelphia, Miami), tri meksička (Guadalajara, Monterrey, Mexico City) i dva kanadska (Vancouver, Toronto). Otvaranje SP-a je 11. lipnja 2026. na stadionu Estadio Azteca u Mexico Cityju, dok je finale 19. srpnja na stadionu MetLife u New Yorku. Bit će to prvo Svjetsko prvenstvo nakon 2002. kojem će biti domaćin više od jedne nacije. Sa svojim prethodnim domaćinstvom turnira 1970. i 1986. , Meksiko će postati prva zemlja koja je tri puta bila domaćin ili sudomaćin Svjetskog prvenstva za nogometaše. Sjedinjene Države posljednji su put bile domaćini SP-a za muškarce 1994. godine, dok će Kanadi biti prvi put da bude domaćin ili sudomaćin turnira za nogometaše. World Cup se vraća u svoj tradicionalni "ljetni termin" nakon što je izdanje 2022. u Katru održano u studenom i prosincu. Europa će na SP-u imati 16 predstavnika, Afrika 9, Azija 8, Južna Amerika 6, Concacaf 3 + 3 (domaćina), Oceanija jednog, a još će dvije reprezentacije izboriti plasman kroz play-off.