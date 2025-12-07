FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
THYLANE BLONDEAU /

Sjećate li se 'najljepše djevojčice na svijetu'? Izazvala je kontroverze, a ovako izgleda danas

Sjećate li se 'najljepše djevojčice na svijetu'? Izazvala je kontroverze, a ovako izgleda danas
Foto: Instagram/@thylaneblondeau
Rođena 5. travnja 2001. u Aix-en-Provenceu, Thylane je odrasla u poznatoj obitelji.
1 /23
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rođena 5. travnja 2001. u Aix-en-Provenceu, Thylane Blondeau (24) potječe iz poznate obitelji. Otac joj je bivši nogometaš Patrick Blondeau, a majka glumica i TV voditeljica Véronika Loubry. Kao trogodišnjakinju ju je na ulici u Parizu zapazio Jean Paul Gaultier, a već s četiri godine nosila je njegovu reviju.

Globalnu slavu stekla je 2007., kada je njezina fotografija obišla svijet i donijela joj titulu „najljepše djevojčice na svijetu“ – etiketu koja je obilježila cijelo njezino odrastanje. Najveća kontroverza povezala se s editorijalom za francuski Vogue iz 2011., u kojem je desetogodišnja Thylane pozirala u odjeći s neprimjerenog kroja za dijete. Danas je Thylane Blondeau uspješan model i poduzetnica, a nekadašnja titula samo je početak priče o mladoj ženi koja se dokazala radom, upornošću i osobnim razvojem.

7.12.2025.
12:17
Matea Bahovec
Thylane BlondeauNajljepša Djevojčica Na SvijetuModelVogue
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
THYLANE BLONDEAU /
Sjećate li se 'najljepše djevojčice na svijetu'? Izazvala je kontroverze, a ovako izgleda danas