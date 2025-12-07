U ovom gradu ne fali romantike: Zaljubljene legice i lege zagrijali osječku Tvrđu

Advent u Osijeku ove godine donosi pravu glazbenu poslasticu, a ovu subotu u Tvrđi su nastupili stari dobri Baruni. Njihovi tamburaški hitovi razveselili su okupljenu publiku i zagrijali hladno prosinačko poslijepodne, donoseći prepoznatljivu dozu veselja i energije.

Nastup Baruna privukao je brojne zaljubljene legice i lege, parove koji su u ritmu tambura prenosili svoju dobru vibru, ali i modno osviještene Osječanke koje zima nije spriječila da pokažu svoja najbolja modna izdanja. Topli kaputi, elegantni šalovi i chic čizme upotpunili su ambijent Tvrđe, čineći glazbeni događaj vizualno i glazbeno atraktivnim.

Osijek se i ove godine pretvara u pravi božićni grad s bogatim programom koji traje od 29. studenoga do 31. prosinca. Glavni božićni sajam smjestio se na Trgu sv. Trojstva, gdje posjetitelje očekuju kućice pune blagdanskih delicija, rukotvorina i originalnih poklona. Uz svakodnevne koncerte, građani i turisti mogu uživati u raznovrsnim događanjima koja dodatno unose toplinu u zimske dane.

Galeriju Adventa u Osijeku uz Barune donosi SiB.net.hr