LJUBAV JE U ZRAKU /

U ovom gradu ne fali romantike: Zaljubljene legice i lege zagrijali osječku Tvrđu

U ovom gradu ne fali romantike: Zaljubljene legice i lege zagrijali osječku Tvrđu
Foto: Ivica Benić/sib.hr
1 /32
Advent u Osijeku ove godine donosi pravu glazbenu poslasticu, a ovu subotu u Tvrđi su nastupili stari dobri Baruni. Njihovi tamburaški hitovi razveselili su okupljenu publiku i zagrijali hladno prosinačko poslijepodne, donoseći prepoznatljivu dozu veselja i energije.

Nastup Baruna privukao je brojne zaljubljene legice i lege, parove koji su u ritmu tambura prenosili svoju dobru vibru, ali i modno osviještene Osječanke koje zima nije spriječila da pokažu svoja najbolja modna izdanja. Topli kaputi, elegantni šalovi i chic čizme upotpunili su ambijent Tvrđe, čineći glazbeni događaj vizualno i glazbeno atraktivnim.

Osijek se i ove godine pretvara u pravi božićni grad s bogatim programom koji traje od 29. studenoga do 31. prosinca. Glavni božićni sajam smjestio se na Trgu sv. Trojstva, gdje posjetitelje očekuju kućice pune blagdanskih delicija, rukotvorina i originalnih poklona. Uz svakodnevne koncerte, građani i turisti mogu uživati u raznovrsnim događanjima koja dodatno unose toplinu u zimske dane.

 

Galeriju Adventa u Osijeku uz Barune donosi SiB.net.hr 

7.12.2025.
10:13
Hot.hr
Ivica Benić/sib.hr/kolaž
OsijekAdventBaruniPaparazzi
U ovom gradu ne fali romantike: Zaljubljene legice i lege zagrijali osječku Tvrđu