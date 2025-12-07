FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MILJENICA PUBLIKE /

Vatreno izdanje Vesne Pisarović zapalilo Bjelovar: Ova večer će se još dugo prepričavati

Vatreno izdanje Vesne Pisarović zapalilo Bjelovar: Ova večer će se još dugo prepričavati
Foto: Damir Spehar/pixsell
1 /9
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Subotnja večer u Bjelovaru bila je ispunjena emocijama, plesom i nostalgijom zahvaljujući nastupu jedne od najpopularnijih hrvatskih pjevačica, Vesne Pisarović (47). U upečatljivom crvenom kompletu, kojim je dodatno podigla atmosferu, glazbenica je na pozornici zabljesnula punim sjajem i već s prvim taktovima oduševila okupljenu publiku.

Pred prepunim prostorom, Vesna je nizala svoje bezvremenske hitove uz koje su odrasle generacije, a publika ih je pjevala uglas od prvog do posljednjeg stiha. Energija između pozornice i gledališta bila je gotovo opipljiva – plesalo se, pjevalo i snimalo svaki trenutak koncerta koji će se dugo prepričavati.

Atmosfera je iz pjesme u pjesmu bila sve bolja, a oduševljeni fanovi nisu skrivali emocije. Bjelovar je još jednom pokazao da zna prepoznati i nagraditi dobre nastupe, a Vesna Pisarović potvrdila je zašto već godinama nosi titulu jedne od najvoljenijih izvođačica domaće scene.

7.12.2025.
8:14
Hot.hr
Damir Spehar/pixsell
Vesna PisarovićAdventBjelovar
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MILJENICA PUBLIKE /
Vatreno izdanje Vesne Pisarović zapalilo Bjelovar: Ova večer će se još dugo prepričavati