U 97. GODINI /

Umro slavni arhitekt Frank Gehry: Njegovi projekti i dalje žive u svjetskim metropolama

Foto: Fourmy Mario/abaca/abaca Press/profimedia
Frank Gehry, kanadsko-američki arhitekt čiji su odvažni, skulpturalni dizajni redefinirali suvremenu arhitekturu i pretvorili zgrade u dinamična umjetnička djela, preminuo je u petak u 96. godini.
Frank Gehry, kanadsko-američki arhitekt čiji su odvažni, skulpturalni dizajni redefinirali suvremenu arhitekturu i pretvorili zgrade u dinamična umjetnička djela, preminuo je u petak u 96. godini. Gehryjev opus obuhvaća desetke jedinstvenih projekata diljem svijeta. Među njima se ističu "Plešuća kuća" u Pragu (s Vladom Milunićem), eterična Fondation Louis Vuitton u Parizu, prekrivena staklenim jedrima, te njegov prvi neboder, 8 Spruce Street u New Yorku, čija fasada izgleda poput naborane tkanine. Dizajnirao je i Vitra Design Museum u Njemačkoj, jedan od prvih primjera njegovog zrelog stila, te šareni Biomuseo u Panami. Unatoč slavi i brojnim nagradama, uključujući Pritzkerovu nagradu 1989. i Predsjedničku medalju slobode 2016., Gehry se suočavao s kritikama zbog visokih troškova i navodne nepraktičnosti svojih zgrada. 

6.12.2025.
11:41
Magazin.hr
Profimedia
ArhitektZgradaArhitekturaSecesijaFrank Gehry
