Gdje je danas bivša Putinova žena? Vjerovalo se da je u samostanu, ali istina je sasvim drugačija

Nakon 30 godina braka s jednim od najmoćnijih ljudi svijeta Vladimirom Putinom, Ljudmila Putina (danas Očeretna) nestala je s javne scene. Dok se godinama nagađalo da je prognana u samostan, istina je znatno drugačija.

Danas živi životom o kakvom mnogi sanjaju – u luksuzu, s 20 godina mlađim suprugom, daleko od očiju Kremlja i svjetskih medija. No, njezin život i dalje prate brojne kontroverze.