Zoë Kravitz nova ljubav Harryja Stylesa - s kim je bio prije nje? Uvijek je volio starije žene
Foto: Profimedia
Otkako se sa 16 godina pojavio na pozornici showa The X Factor i postao dio globalnog fenomena One Direction, Harry Styles ne prestaje intrigirati javnost. Osim glazbene karijere i jedinstvenog modnog izričaja, njegov ljubavni život neprestano je pod povećalom medija. Iako je poznat po tome što privatnost čuva daleko od očiju javnosti, Stylesova povijest veza ispunjena je poznatim glumicama, manekenkama i pjevačicama, a zanimljivo je da su mnoge od njih bile starije od njega.
Od tinejdžerskih dana i prvih simpatija, preko kontroverzne veze s voditeljicom Caroline Flack i medijski najeksponiranije romanse s Taylor Swift, pa sve do Kendall Jenner, Camille Rowe i Olivije Wilde – ljubavni život Harryja Stylesa (31) uvijek je pod svjetlima reflektora.

Unatoč tome što privatnost nastoji čuvati, javnost godinama prati njegove veze s glumicama, manekenkama i pjevačicama, a većina ih je ostavila trag u medijima ili njegovoj glazbi.

U nastavku donosimo fotogaleriju s vremenskom crtom svih njegovih najpoznatijih ljubavi.

6.12.2025.
7:10
Hot.hr
Harry StylesZoe KravitzBivse
Zoë Kravitz nova ljubav Harryja Stylesa - s kim je bio prije nje? Uvijek je volio starije žene