Zoë Kravitz nova ljubav Harryja Stylesa - s kim je bio prije nje? Uvijek je volio starije žene

Od tinejdžerskih dana i prvih simpatija, preko kontroverzne veze s voditeljicom Caroline Flack i medijski najeksponiranije romanse s Taylor Swift, pa sve do Kendall Jenner, Camille Rowe i Olivije Wilde – ljubavni život Harryja Stylesa (31) uvijek je pod svjetlima reflektora.

Unatoč tome što privatnost nastoji čuvati, javnost godinama prati njegove veze s glumicama, manekenkama i pjevačicama, a većina ih je ostavila trag u medijima ili njegovoj glazbi.

U nastavku donosimo fotogaleriju s vremenskom crtom svih njegovih najpoznatijih ljubavi.