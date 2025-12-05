Zvijezda 'Malcolma u sredini': Od vrhunca slave, do potpuno drugačijeg života

Frankie Muniz danas slavi 39. rođendan, nekada jedno od najprepoznatljivijih TV lica ranih 2000-ih i zvijezda kultnog sitcoma “Malcolm u sredini”, danas živi karijeru potpuno drugačiju od one koja ga je proslavila. Umjesto filmskih setova i crvenih tepiha, njegov svakodnevni život čine trkaće staze, zaštitne kacige i adrenalin brzine. Povodom njegova rođendana donosimo galeriju kroz koju se prisjećamo njegove nevjerojatne transformacije — od malog genijalca na ekranu do profesionalnog vozača koji juri prema novim pobjedama.

POGLEDAJTE VIDEO: Djed Mraz kreće na put s pancirkom! Osvanuo neobičan video: 'Pomozite nam'