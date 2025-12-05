FREEMAIL
JAKE MJERE OSIGURANJA /

'Gorio je Dubrovnik': Pogledajte kakvu atmosferu je Thompson napravio prije 17 godina na Stradunu

'Gorio je Dubrovnik': Pogledajte kakvu atmosferu je Thompson napravio prije 17 godina na Stradunu
Foto: Grgo Jelavic/pixsell
1 /21
Na današnji dan, prije točno 17 godina, održan je koncert pjevača Marka Perkovića Thompsona (58) u Dubrovniku. Na poziv braniteljskih udruga, Stradun je 5. prosinca 2008. godine bio domaćin velikog koncerta. Ovaj događaj okupio je brojne obožavatelje iz svih dijelova Hrvatske, koji su se okupili u srcu Dubrovnika kako bi uživali u Thompsonovim pjesmama. 

Koncert je bio osiguran od strane policije, uz podršku zaštitarskih tvrtki, kako bi se jamčila sigurnost posjetitelja. Atmosfera je bila vesela - Stradun, najpoznatija ulica Dubrovnika, bila je ispunjena obožavateljima svih uzrasta. 

Pogledajte kako je sve izgledalo u našoj galeriji.

5.12.2025.
8:24
Hot.hr
Grgo Jelavic/pixsell
Marko Perković ThompsonDubrovnikStradun
'Gorio je Dubrovnik': Pogledajte kakvu atmosferu je Thompson napravio prije 17 godina na Stradunu