'Gorio je Dubrovnik': Pogledajte kakvu atmosferu je Thompson napravio prije 17 godina na Stradunu

Na današnji dan, prije točno 17 godina, održan je koncert pjevača Marka Perkovića Thompsona (58) u Dubrovniku. Na poziv braniteljskih udruga, Stradun je 5. prosinca 2008. godine bio domaćin velikog koncerta. Ovaj događaj okupio je brojne obožavatelje iz svih dijelova Hrvatske, koji su se okupili u srcu Dubrovnika kako bi uživali u Thompsonovim pjesmama.

Koncert je bio osiguran od strane policije, uz podršku zaštitarskih tvrtki, kako bi se jamčila sigurnost posjetitelja. Atmosfera je bila vesela - Stradun, najpoznatija ulica Dubrovnika, bila je ispunjena obožavateljima svih uzrasta.

