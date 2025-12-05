FREEMAIL
DRŽI SE, ROK /

Nije za one slabog srca! Slovenski skijaš se teško polomio na jednoj od najopasnijih staza na svijetu

Nije za one slabog srca! Slovenski skijaš se teško polomio na jednoj od najopasnijih staza na svijetu
Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia
Najmlađi član slovenske brzinske reprezentacije, 23-godišnji Rok Ažnoh, teško je pao tijekom otvaranja sezone spusta u Beaver Creeku. Pri velikoj brzini izgubio je kontrolu nad skijama, udario u zaštitnu mrežu, pri čemu mu je spala kaciga, te je ostao nepomično ležati na stazi. Hitna služba odmah mu je pružila pomoć, a potom je helikopterom prevezen u bolnicu.

Prema informacijama Slovenskog skijaškog saveza, a koje prenosi 24ur, prvi pregledi pokazali su da nema teže ozljede glave. Ipak, Ažnoh osjeća jake bolove u desnom koljenu i čeka dodatne medicinske pretrage.

Odermatt ponovno najbolji

Marco Odermatt, švicarski as alpskog skijanja, upisao je treću pobjedu ove sezone u Beaver Creeku. Bio je najbrži u spustu te je tako već slavio u svakoj disciplini u kojoj je nastupio tijekom olimpijske sezone.

Za svoju petu pobjedu u spustu karijere, 28-godišnji Švicarac pobijedio je domaćeg predstavnika Ryana Cochran-Siegela za tri desetinke sekunde, dok je treće mjesto zauzeo Norvežanin Adrian Smiseth Sejersted.

Slovenski su skijaši u utrku ušli s visokim ambicijama, no nisu uspjeli ostvariti očekivane rezultate. Miha Hrobat, prošle sezone četvrti ukupno i treći baš na ovoj stazi, završio je na 16. mjestu, s 1,60 sekundi zaostatka za Odermattom. Nejc Naraločnik, koji je u gornjem, klizačkom dijelu bio među najbržima i imao treće međuvrijeme, izgubio je ritam u tehnički zahtjevnoj sredini te se na kraju plasirao na 27. mjesto (+2,07).

Martin Čater i Rok Ažnoh vozili su u znatno lošijim uvjetima zbog naglog naoblačenja i slabije vidljivosti, pa su njihove mogućnosti bile ograničene. Čater je zaostao 3,72 sekunde, dok Ažnoh utrku nije završio.

5.12.2025.
8:40
Sportski.net
Imagn Images/ddp Usa/profimedia
SpustBeaver CreekSlovenija
