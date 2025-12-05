Nije za one slabog srca! Slovenski skijaš se teško polomio na jednoj od najopasnijih staza na svijetu

Najmlađi član slovenske brzinske reprezentacije, 23-godišnji Rok Ažnoh, teško je pao tijekom otvaranja sezone spusta u Beaver Creeku. Pri velikoj brzini izgubio je kontrolu nad skijama, udario u zaštitnu mrežu, pri čemu mu je spala kaciga, te je ostao nepomično ležati na stazi. Hitna služba odmah mu je pružila pomoć, a potom je helikopterom prevezen u bolnicu.

Prema informacijama Slovenskog skijaškog saveza, a koje prenosi 24ur, prvi pregledi pokazali su da nema teže ozljede glave. Ipak, Ažnoh osjeća jake bolove u desnom koljenu i čeka dodatne medicinske pretrage.

Odermatt ponovno najbolji

Marco Odermatt, švicarski as alpskog skijanja, upisao je treću pobjedu ove sezone u Beaver Creeku. Bio je najbrži u spustu te je tako već slavio u svakoj disciplini u kojoj je nastupio tijekom olimpijske sezone.

Za svoju petu pobjedu u spustu karijere, 28-godišnji Švicarac pobijedio je domaćeg predstavnika Ryana Cochran-Siegela za tri desetinke sekunde, dok je treće mjesto zauzeo Norvežanin Adrian Smiseth Sejersted.

Slovenski su skijaši u utrku ušli s visokim ambicijama, no nisu uspjeli ostvariti očekivane rezultate. Miha Hrobat, prošle sezone četvrti ukupno i treći baš na ovoj stazi, završio je na 16. mjestu, s 1,60 sekundi zaostatka za Odermattom. Nejc Naraločnik, koji je u gornjem, klizačkom dijelu bio među najbržima i imao treće međuvrijeme, izgubio je ritam u tehnički zahtjevnoj sredini te se na kraju plasirao na 27. mjesto (+2,07).

Martin Čater i Rok Ažnoh vozili su u znatno lošijim uvjetima zbog naglog naoblačenja i slabije vidljivosti, pa su njihove mogućnosti bile ograničene. Čater je zaostao 3,72 sekunde, dok Ažnoh utrku nije završio.