Uvijek dotjerana od glave do pete: Ana Maslać Plenković uoči susreta s Papom oduševila izgledom

Papa Lav XIV. danas će primiti premijera Andreja Plenkovića, koji će ga pozvati u posjet Hrvatskoj i pokloniti mu vrijednu monografiju "Incunabula Croatica" kako bi se bolje upoznao s hrvatskom kulturom, pismenošću i tradicijom. Hrvatski premijer stigao je u društvu svoje supruge, Ane Maslać Plenković i troje djece.

Ana je ponovno prisutne oduševila svojom modnom kombinacijom. Na ovaj važan događaj stigla je dotjerana od glave do pete u decentnom crnom kostimu.

"Meni je drago, nakon što smo bili na inauguraciji pape Lava XIV., da imamo priliku biti primljeni ovdje u Rimu i službeno", rekao je premijer u četvrtak novinarima dodavši da će mu još jednom uputiti poziv da posjeti Hrvatsku nakon što su to učinili Hrvatska biskupska konferencija i predsjednik Zoran Milanović.