FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ELEGANTNA DOMINACIJA /

Uvijek dotjerana od glave do pete: Ana Maslać Plenković uoči susreta s Papom oduševila izgledom

Uvijek dotjerana od glave do pete: Ana Maslać Plenković uoči susreta s Papom oduševila izgledom
Foto: Rtl Danas
1 /12
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Papa Lav XIV. danas će primiti premijera Andreja Plenkovića, koji će ga pozvati u posjet Hrvatskoj i pokloniti mu vrijednu monografiju "Incunabula Croatica" kako bi se bolje upoznao s hrvatskom kulturom, pismenošću i tradicijom. Hrvatski premijer stigao je u društvu svoje supruge, Ane Maslać Plenković i troje djece. 

Ana je ponovno prisutne oduševila svojom modnom kombinacijom. Na ovaj važan događaj stigla je dotjerana od glave do pete u decentnom crnom kostimu. 

"Meni je drago, nakon što smo bili na inauguraciji pape Lava XIV., da imamo priliku biti primljeni ovdje u Rimu i službeno", rekao je premijer u četvrtak novinarima dodavši da će mu još jednom uputiti poziv da posjeti Hrvatsku nakon što su to učinili Hrvatska biskupska konferencija i predsjednik Zoran Milanović.

 

5.12.2025.
11:30
Hot.hrHina
Ivana Ivanda Rožić
Andrej PlenkovićAna Maslać-plenkovićSusret
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ELEGANTNA DOMINACIJA /
Uvijek dotjerana od glave do pete: Ana Maslać Plenković uoči susreta s Papom oduševila izgledom