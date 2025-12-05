Odrastale u strogoj privatnosti: Tajnovite kćeri Vladimira Putina nevjerojatno nalikuju ocu

Marija Vorontsova (40) i Katerina Tikhonova (39), kćeri Vladimira Putina (73), koje je dobio u braku s bivšom suprugom Ljudmilom (67), odrastale su gotovo u potpunoj privatnosti, izvan očiju javnosti, ali su obje izgradile istaknute i vrlo različite karijere. Marija se specijalizirala za medicinu i znanost, posebno u području genetike i endokrinologije, gdje sudjeluje u istraživanjima i projektima koji imaju za cilj poboljšanje zdravstvene skrbi i liječenja teških bolesti.

S druge strane, Katerina Tikhonova poznata je po svom radu u području tehnologije, robotike i inovacija, ali i po uspjesima u plesnom sportu, gdje je osvajala nagrade i sudjelovala u natjecanjima. Obje sestre rijetko se pojavljuju u javnosti, a mediji ih često spominju u kontekstu luksuznog života, poslovnih projekata i spekulacija o privatnom životu.

Unatoč anonimnosti u svakodnevnom životu, disciplina, ambicija i uspjesi koje pokazuju često se povezuju s osobnošću i utjecajem njihovog oca, Vladimira Putina, što ih čini predmetom stalnog interesa i medijskih analiza. Njihova profesionalna postignuća pokazuju kako su, unatoč strogoj kontroli privatnosti, uspjela izgraditi vlastite identitete i karijere, a u našoj galeriji pogledajte kako danas izgledaju.