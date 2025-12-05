Klub Antrum bio je središte noćnog života: Pogledajte kako se tamo zabavljalo prije 13 godina

U ovotjednom serijalu U rikverc petkom portala eMedjimurje, vraćamo se u prosinac 2012. i legendarne noći preloškog kluba Antrum. Bio je to mjesec ispunjen blagdanskim partyjima, božićnim i novogodišnjim izlascima te mladima željnima dobre glazbe, plesa i druženja.

U fotogaleriji pogledajte tko je plesao, tko je nosio tada slavne “bieberice” i pirsinge te kako je Antrum spojio tradicionalni klupski izlazak s trendovima tog vremena.