Ne viđamo ih često: Evo kako izgledaju djeca princeze Kate i princa Williama

Kate Middleton (43), princeza od Walesa, u petak je predvodila svoju obitelj na događaju koji je postao jedna od najdražih kraljevskih tradicija – njezinom godišnjem koncertu božićnih pjesama.

U službi u Westminsterskoj opatiji pridružili su joj se suprug princ William (43) i njihovo troje djece – prinčevi George (12) i Louis (7) te princeza Charlotte (10) koji se rijetko viđaju zajedno u javnosti.