ADVENT U SAMOBORU /

Nakon godine dana Tajči ponovno 'ludovala': Pogledajte oduševljenje na licima publike

Nakon godine dana Tajči ponovno 'ludovala': Pogledajte oduševljenje na licima publike
Foto: Marko Seper/pixsell
Tatjana Matejaš Cameron, široj publici poznata kao Tajči, jedna je od najvećih glazbenih zvijezda 90-ih.
1 /16
Jedna od najvećih glazbenih zvijezda devedesetih, Tatjana Matejaš Cameron poznatija kao Tajči, razveselila je publiku na Adventu u Samoboru. Autorica kultnih hitova poput “Hajde da ludujemo”, “Moj mali je opasan”, “Bube u glavi” imala je živopisan nastup: Silazila je s pozornice među publiku, a na pozornicu je dovela mladu obožavateljicu. 

Budući da je odselila u SAD, Tajči u Hrvatskoj nije nastupila godinu dana. Kakve su bile reakcije publike, pogledajte u galeriji.

6.12.2025.
9:03
Matea Bahovec
Marko Seper/pixsell
Tajči CameronAdventSamoborKoncert
