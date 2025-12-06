Nakon godine dana Tajči ponovno 'ludovala': Pogledajte oduševljenje na licima publike

Jedna od najvećih glazbenih zvijezda devedesetih, Tatjana Matejaš Cameron poznatija kao Tajči, razveselila je publiku na Adventu u Samoboru. Autorica kultnih hitova poput “Hajde da ludujemo”, “Moj mali je opasan”, “Bube u glavi” imala je živopisan nastup: Silazila je s pozornice među publiku, a na pozornicu je dovela mladu obožavateljicu.

Budući da je odselila u SAD, Tajči u Hrvatskoj nije nastupila godinu dana. Kakve su bile reakcije publike, pogledajte u galeriji.