Ovo je mjesto stravičnog femicida u Rijeci: Žena na smrt izbodena na stubištu

Riječki policajci su jutros oko osam sati, postupajući po dojavi, na stubišta zgrade na području Trga Republike Hrvatske zatekli teško ozlijeđenu ženu koja je još davala znakove života. Odmah joj je pružena liječnička pomoć, no preminula je unatoč pokušaju reanimacije.

U stanu su zatekli muškarca s ozljedom vrata, kojeg dovode u vezu s počinjenjem navedenog kaznenog djela. On je zbrinut i pod nadzorom je policije.

Više detalja bit će poznato nakon očevida koji traje, a kriminalističko istraživanje se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica ovog događaja, zaključuju iz policije.