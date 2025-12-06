Žena umrla na stubišu, u stanu zatekli ozlijeđenog muškarca. Priveden je

Zasad nerazjašnjena tragedija dogodila se jutros u Rijeci gdje je preminula žena, a priveden je muškarac koji se dovodi u vezi s njezinom smrću.

Prema informacijama primorsko-goranske policije, policajci su jutros oko osam sati, postupajući po dojavi, na stubišta zgrade na području Trga Republike Hrvatske zatekli teško ozlijeđenu ženu koja je još davala znakove života. Odmah joj je pružena liječnička pomoć, no preminula je unatoč pokušaju reanimacije.

U stanu su zatekli muškarca s ozljedom vrata, kojeg dovode u vezu s počinjenjem navedenog kaznenog djela. On je zbrinut i pod nadzorom je policije.

Više detalja bit će poznato nakon očevida koji traje, a kriminalističko istraživanje se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica ovog događaja, zaključuju iz policije.

