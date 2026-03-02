Otkriven službeni uzrok smrti Erica Danea

Popularni američki glumac Eric Dane, najpoznatiji po ulozi karizmatičnog dr. Marka Sloana u seriji "Uvod u anatomiju", prije nešto više od tjedan dana preminuo je u 54. godini života.

Kako donosi People, sada je objavljena i smrtovnica koja objašnjava kako je miljenik brojnih gledatelja popularne serije preminuo od respiratornog zatajenja, što se smatra posljedicom borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Naime, pri zatajenju dišnog sustava pluća ne mogu osigurati dovoljnu količinu kisika u krvi i/ili ne mogu učinkovito ukloniti ugljikov dioksid, što je u slučaju popularnog glumca dovelo do smrti.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Dane je svoju dijagnozu ALS-a sa svijetom podijelio u travnju 2025, a otada je bio glas koji je javnost upućivao u prirodu bolesti od koje je obolio. U siječnju je glumcu odano i priznanje za trud koji je uložio u govor o ALS-u, no ceremoniji nije prisustvovao jer je njegovo stanje već bilo pogoršano.

Koliko je bio optimističan, svjedoči i činjenica da je, samo četiri dana nakon što je objavio dijagnozu ALS-a, započeo snimanje treće sezone serije "Euphoria".

Iza njega su ostali supruga Rebecca Gayheart i njihovo dvoje djece, Billie Beatrice (15) i Georgia Geraldine (13).

