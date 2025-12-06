Molitelji se okupili u Zagrebu, stigli i prosvjednici: Održana posljednja Tiha misa

Kao i svake prve subote u mjesecu, jutros je održan još jedan skup molitelja u organizaciji Vitezova bezgrešnog srca Marijina na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

Arijana Lekić-Fridrih, umjetnica i protuprosvjednica, i ovoga puta je održala "Tihu misu". Položila je 38 ruža za 38 ubijenih žena u posljednje tri godine, koliko se održava i moliteljski skup na glavnom gradskom trgu.

Iz udruge Domino poručili su da je to ujedno i posljednja "Tiha misa" u javnom prostoru te su najavili borbu sudskim putem.

Kao i svake subote, nasuprot moliteljima okupili su se protuprosvjednici s bubnjevima i transparentima.

U Šibeniku su se okupili molitelji ispred Krešimirovog doma. Oni su klečeći na hladnim kamenim pločama gradskog trga, molili krunicu. Istaknuli su kako mole za obitelji, za duhovni autoritet muškarca u kućanstvu te za predbračnu čistoću i čednost u odijevanju i ponašanju.