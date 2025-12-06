FREEMAIL
Zadar gorio u prosincu: Dame u mini suknjama mamile poglede u središtu grada

Zadar gorio u prosincu: Dame u mini suknjama mamile poglede u središtu grada
Foto: Sime Zelic/pixsell
Iako smo kalendarski već zakoračili u prosinac, Zadar je ovog vikenda više nalikovao na ranu jesen nego na početak zime. Sunčano i neuobičajeno toplo vrijeme izmamilo je mnoge Zadrane i posjetitelje u centar grada, gdje su šetnice, trgovi i gradske ulice vrvjele ljudima željnima svježeg zraka, druženja i dobre atmosfere.

No, dok su neki uživali u kavi na terasama i opuštenim šetnjama rivom, posebnu su pozornost plijenile – dame u mini suknjama. Unatoč prosincu, nekoliko hrabrih i modno odvažnih djevojaka i žena odlučilo je iskoristiti sunce te prošetati gradom u kombinacijama koje su odavale samopouzdanje i osobni stil.

Mini suknje u raznim krojevima i materijalima dodatno su istaknule njihove vitke noge, a u kombinaciji s čizmama, laganim kaputima ili kratkim jaknama dale su naslutiti da Zadranke dobro znaju kako spojiti trendove i vremenske prilike.

6.12.2025.
16:02
Hot.hr
Sime Zelic/pixsell
Zadaršpica
