TUGA NE BLIJEDI /

Volio je svoju Vesnu, more i ribolov: Na današnji dan rodio se neprežaljeni Oliver Dragojević
Foto: Marko Prpic/pixsell
Na današnji dan, 7. prosinca, Oliver Dragojević bi, da je živ, proslavio svoj 78. rođendan. Iako ga nema već godinama, njegov glas i emocija koju je nosio u svakoj pjesmi i dalje su dio svakodnevice brojnih generacija – na radiju, u domovima, automobilima i na obiteljskim okupljanjima.
1 /25
Oliver Dragojević bio je jedan od najvećih i najvoljenijih hrvatskih pjevača, čovjek čiji je glas postao simbol Dalmacije, mora i iskrenih emocija. Rođen je 7. prosinca 1947. u Splitu, a preminuo 29. srpnja 2018. godine, no njegov glazbeni trag ostao je vječan kroz pjesme poput “Cesarica”, “Galeb i ja”, “Moj lipi anđele” i “Skalinada”.

Osim bogate karijere, Oliver je bio izuzetno vezan za obitelj. Sa suprugom Vesnom Dragojević bio je u braku više od četiri desetljeća, a njihova ljubavna priča započela je još u mladosti. Zajedno su dobili tri sina – Dinu, Damira i Davora – koje je rijetko izlagao javnosti, želeći ih zaštititi od medijskog svijeta.

Bio je poznat kao obiteljski čovjek, zaljubljenik u more i ribolov, a slobodno vrijeme najradije je provodio na brodu i u krugu najbližih. Iako je bio velika zvijezda, živio je skromno i mirno, daleko od glamura, uvijek naglašavajući da mu je obitelj najveće bogatstvo. Danas je upamćen ne samo kao vrhunski umjetnik, već i kao čovjek velikog srca.

7.12.2025.
9:01
Hot.hr
Miranda Cikotic/pixsell
Oliver DragojevićVesna Dragojević
