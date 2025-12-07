FREEMAIL
GORNJI DOLAC /

Pogledajte bajkovite prizore Božićnog sela: Osvijetljeno je s čak 4,5 milijuna lampica

Foto: Ivo Cagalj/pixsell
1 /12
Tihomir Lucić 2017. je godine pokrenuo ovu blagdansku čaroliju na sjeveroistočnim padinama Mosora u naselju Gornji Dolac. Hrvatska turistička zajednica uvrstila ju je među deset najznačajnijih godišnjih događaja u Hrvatskoj. Uz impresivnih 4,5 milijuna šarenih lampica u različitim oblicima, tu su žive jaslice, Djed Božićnjak, kočija s konjima, razne skulpture i lijepa šetnica.

Bogata gastronomska ponuda također je na raspolaganju. Grije se uz domaću rakiju, likere i čajeve, sladi se uz fritule i palačinke, a najmlađi guštaju uz kokice i šećernu vunu! Od ove godine tu je i dječja igraonica, a krene li slučajno padati kiša, nema razloga za brigu – ondje su i ugostiteljski objekti zatvorenog tipa, piše Dalmatinski portal.

7.12.2025.
22:08
Magazin.hr
Ivo Cagalj/pixsell
BožićBožićno SeloLampiceTurizam
