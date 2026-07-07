Prošao jet skijem ispod katamarana pa objavio video: 'More nije zabavni park za glupe turiste'

Opasna snimka iz Zadra izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Naime, jedan turist je na Facebook profilu objavio video u kojem se jet skijem provlači ispod katamarana Jadrolinije, i to dok sve snima tijekom vožnje, javlja Dalmacija Danas.

Njegov pothvat mnogi su u komentarima ocijenili kao neodgovoran i opasan, posebice u jeku turističke sezone kada je promet na moru pojačan. Mnogi su ga prozvali zbog poteza koji je mogao završiti kobno, posebno ako bi ga netko pokušao ponoviti.

Jedan korisnik napisao je da je snimka već proslijeđena nadležnima. "Snimka je proslijeđena Lučkoj kapetaniji i policiji. Nema na čemu", stoji u komentaru.

'Ovo je krajnje neprimjereno'

"Glup si", "Nije baš pametno to raditi u Zadru", "Radi glupe stvari i snosit ćeš glupe posljedice", dodali su drugi korisnici.

Jedan od korisnika upozorio je da ovakvi potezi nisu bezazleni.

"Nažalost, prije otprilike 15 dana četiri osobe izgubile su život u sudaru upravo s tim katamaranom. Zbog toga je ovo što radiš krajnje neprimjereno. Poštujem tvoju misiju, ali moraš zadržati određenu razinu pristojnosti i dostojanstva. Najgore od svega je to što bi mlađa osoba mogla vidjeti tvoj video, pokušati napraviti isto i izgubiti život", stoji u komentaru.

'More nije zabavni park za glupe turiste'

Neki su u komentarima kritizirali ponašanje dijela stranih turista.

"Nama Hrvatima je dosta stranaca koji dolaze u našu zemlju i krše zakon misleći da se mogu izvući tako da plate kaznu i nastave se smijati", napisao je jedan korisnik.

"Zašto dolaziš u drugu zemlju i ponašaš se kao potpuni idiot?", stoji u jednom od komentara. "More nije zabavni park za glupe turiste!", poručila je jedna korisnica.

Za sada nije poznato jesu li policija ili Lučka kapetanija službeno zaprimile prijavu i hoće li protiv turista biti pokrenut postupak.