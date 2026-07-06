Talijani će do Zadra stizati za tren: Vraća se popularna morska linija

Dok Španjolska milijune turista privlači tradicionalnim festivalima, Hrvatska se sve više oslanja na bolju prometnu povezanost. Jedan od primjera je Zadar, koji ove sezone obnavlja katamaransku liniju s talijanskom Anconom, od koje očekuje dodatni rast broja gostiju.

Brojni turisti u Zadar stižu avionom, a neki i brodom, dok automobil ostavljaju kod kuće i tijekom odmora koriste usluge rent-a-cara za obilazak okolice.

"Došli smo iz Belgije, prvi put smo u Hrvatskoj. Tek smo stigli jer smo prije toga bili na Plitvicama, koje su prekrasne. Priroda je stvarno lijepa", rekao je Belgijac Virgile.

Poljak Lucas u Zadru će provesti tjedan dana.

"Došao sam u subotu i ostajem tjedan dana. Osim razgledavanja Zadra, ići ćemo na izlet brodom, a rezervirali smo i rent-a-car. Vrijeme je predivno, a arhitektura sjajna", kaže.

Zadovoljni su i u hotelu s pet zvjezdica, otvorenom prošlog svibnja na obali nasuprot zadarske stare gradske jezgre.

"Cijela godina do sada bila je uspješna za nas. Jako smo zadovoljni kako sve ide. Većina naših gostiju dolazi iz Hrvatske i na to smo posebno ponosni. Nije važno je li prosinac ili svibanj, Hrvatska je uvijek na prvom mjestu. Nakon toga slijede Njemačka, Austrija, ali i Sjedinjene Američke Države", rekao je generalni direktor hotela Valentin Roettger.

U Zadru najviše domaćih gostiju

Slična je turistička slika i na razini cijelog grada. U ovo doba godine u Zadru najviše boravi domaćih gostiju, zatim Nijemaca, Poljaka, Slovenaca i Talijana.

U Turističkoj zajednici Grada Zadra ističu kako se prometna povezanost izravno odražava na turističke rezultate.

"To vidimo i u zračnom prometu. Imamo pojačanu povezanost s Mađarskom i to se odmah odražava u sustavu eVisitor kroz veći broj mađarskih turista", rekla je direktorica Turističke zajednice Grada Zadra Iva Bencun.

Dodaje kako već dulje vrijeme bilježe rast broja talijanskih gostiju, a nova katamaranska linija dodatno će pridonijeti tom trendu.

"Već neko vrijeme pratimo porast broja talijanskih gostiju, a ova linija tome će samo dodatno pridonijeti jer na talijanskom tržištu postoji velik interes za Zadar i stalno se traži bolja prometna povezanost", kaže Bencun.

Lipanj je, ističu u zadarskom turizmu, na razini prošlogodišnjih rezultata, a nastavlja se i trend rezervacija u posljednji trenutak.

Nova ljetna katamaranska linija povezivat će Anconu i Zadar pet puta tjedno, na najkraćoj morskoj ruti između talijanske i hrvatske obale, čime će putovanje biti brže i jednostavnije za putnike s obje strane Jadrana.

Nikica Drašković, kapetan broda "Jelena" rekao je da je kapacitet broda 300 putnika i nada se da će popunjenost rasti. "Tek je linija počela s radom, ljudi još moraju upoznati da postoji i krenuti za Anconu i potom za Italiju".