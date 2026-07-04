Popularni otoci privlače turiste zbog jedne posebne atrakcije. Iznenadit će vas koje

Azori su poznati po vulkanskim krajolicima, zelenim brežuljcima i netaknutoj prirodi, no među njihovim najneobičnijim atrakcijama nalazi se i – ananas. Ova egzotična voćka ovdje se uzgaja na način kakav se rijetko može vidjeti bilo gdje u svijetu, spajajući poljoprivrednu tradiciju, inovativnost i turističku znatiželju.

Foto: Putoholicari.hr

Na najvećem azorskom otoku, São Miguelu, ananas se uzgaja na način koji ga izdvaja od većine svjetskih proizvođača. Umjesto na otvorenim plantažama, raste u staklenicima, gdje su lokalni uzgajivači još krajem 19. stoljeća prilagodili proizvodnju specifičnoj oceanskoj klimi Azora.

Stari trik koji se koristi i danas

"Jedna od najzanimljivijih stvari vezanih uz azorski ananas je način na koji uzgajivači potiču biljke na cvjetanje. I danas koriste tradicionalnu tehniku dimljenja staklenika, odnosno spaljivanje lišća i drva kako bi dim ispunio prostor i potaknuo biljke da procvjetaju u isto vrijeme", piše redakcija Putoholičari.hr.

Foto: Putoholicari.hr

Ova metoda prenosi se generacijama, a upravo takvi detalji čine posjet plantažama jednim od najzanimljivijih iskustava na Azorima.

Plantaže su jedna od najpopularnijih atrakcija Azora

Jedan od gotovo nezaobilaznih dijelova putovanja na Azore je posjet plantaži ananasa. Brojni turisti dolaze vidjeti staklenike, naučiti više o tradicionalnom uzgoju i naravno - probati svježi ananas, sokove, likere ili čak pivo od ananasa.

Foto: Putoholicari.hr

"Posebno su popularne plantaže u blizini grada Ponta Delgada gdje možete potpuno besplatno prošetati kroz staklenike i vidjeti različite faze rasta biljke", napisali su.

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