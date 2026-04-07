Šest nevjerojatnih razloga za uživanje u ananasu: Donosi zdravlje u svakom zalogaju

Malo voća može se usporediti s osvježavajućim, slatko-kiselim okusom svježeg ananasa. No ono po čemu se ovo tropsko voće posebno ističe nije samo njegov okus, nego i brojni zdravstveni benefiti koje donosi.

"Pogledamo li nutritivni sastav ananasa, vidimo da sadrži širok raspon važnih hranjivih tvari. Jedna šalica ananasa ima oko 82 kalorije, dva grama vlakana, 169 miligrama kalija, 74 miligrama vitamina C te čak 50 posto preporučenog dnevnog unosa minerala mangana", kaže registrirana dijetetičarka Cheryl Mussatto.

Foto: Pexels

Šest zdravstvenih prednosti ananasa

Kako bi pokazali zašto se isplati češće posegnuti za ovim voćem, stručnjaci za prehranu izdvojili su nekoliko razloga zbog kojih bi ananas mogao postati redovit dio jelovnika, piše Real Simple.

1. Može pomoći u zaštiti vida

Zbog visokog udjela vitamina C, ananas može igrati važnu ulogu u smanjenju rizika od makularne degeneracije povezane sa starenjem, bolesti koja utječe na središnji dio vida.

Istraživanje iz 2019. godine pokazalo je da je vitamin C jedan od ključnih nutrijenata koji mogu pomoći u prevenciji ove vrste degeneracije, ali i drugih bolesti oka. Već jedna šalica ananasa može pridonijeti zaštiti zdravlja očiju.

2. Može smanjiti rizik od nekih kroničnih bolesti

Ananas sadrži i beta-karoten, biljni pigment koji mu daje karakterističnu žutu boju. Ovaj spoj ima snažna antioksidativna i protuupalna svojstva.

Zahvaljujući tome, može pomoći u smanjenju rizika od nekih respiratornih bolesti. Osim toga, beta-karoten doprinosi jačanju imuniteta, zdravlju kože i očuvanju dobrog vida.

3. Može pomoći u regulaciji krvnog tlaka

Ananas je bogat kalijem, mineralom koji ima važnu ulogu u regulaciji krvnog tlaka. "Količina kalija u ananasu može pomoći u snižavanju povišenog krvnog tlaka", ističe Mussatto. Brojna istraživanja pokazala su da kalij može smanjiti krvni tlak, a time i rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

Foto: Pexels

4. Pomaže u prevenciji zatvora

Iako se o tome ne govori često, povremeni zatvor čest je problem probavnog sustava. Konzumacija ananasa može pomoći u njegovoj prevenciji.

"Zahvaljujući sadržaju vlakana i vode, ananas može spriječiti zatvor, potaknuti redovitu probavu i pridonijeti zdravlju probavnog sustava", objašnjava Mussatto.

5. Doprinosi zdravlju srca

Kombinacija vlakana, kalija i vitamina C u ananasu može pozitivno utjecati na zdravlje srca. Osim što pomaže u regulaciji krvnog tlaka i smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, redovita konzumacija ovog voća može općenito pridonijeti boljem zdravlju srca.

6. Pomaže u probavi proteina

Ananas sadrži i poseban enzim. "Bromelain pomaže u razgradnji proteina, zbog čega se ananas često koristi za omekšavanje mesa prije kuhanja", kaže Mussatto.

Zato se sok od ananasa ponekad koristi kao baza za marinade jer može pomoći da meso bude mekše i lakše probavljivo.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica razotkriva ključne mitove o prehrani: 'Ovo su dvije najveće zablude koje sam čula'