Modrić i Malkovich u novom hitu: Pogledajte kako je Luka 'spustio holivudskoj legendi

Novi promotivni film hrvatskog turizma „CROATIA – I hear it's beautiful“ dobio je svoj nastavak uoči važne utakmice hrvatske nogometne reprezentacije za osminu finala Svjetskog nogometnog prvenstva. Ovoga puta, uz Johna Malkovicha (72), glavnu ulogu ima proslavljeni hrvatski nogometaš i kapetan Vatrenih Luka Modrić (40). Film pogledajte OVDJE.

U filmu „CROATIA – I hear it's beautiful ft. Modrić & Malkovich“, holivudski glumac hrvatskih korijena na sugestiju najpoznatije hrvatske nogometne desetke, iz prve ruke otkriva čarobnu melodiju Morskih orgulja u Zadru, jedinstvene atrakcije koja na originalan i poseban način približava svu ljepotu i autentičnost Hrvatske kao destinacije koja mnoge osvaja svojom impresivnom prirodom i raznolikošću turističke ponude.

Foto: Screenshot/Youtube

Kroz duhovitu i simpatičnu interakciju dvojice protagonista, film podsjeća zašto naša zemlja uživa status jedne od najpoželjnijih turističkih destinacija, naglašavajući da je bez obzir na godine i godišnje doba, danas, sutra ili bilo kada u životu, uvijek pravo vrijeme za posjetiti Hrvatsku. Istovremeno, film simbolično povezuje ljepotu zemlje s elegancijom i virtuoznošću igre Luke Modrića, čije umijeće na terenu već godinama oduševljava ljubitelje nogometa diljem svijeta.

Malkovich nije jedina osoba hrvatskih korijena koja je sudjelovala u filmu, naime, ulogu kreativnog direktora imao je Pete Radovich, istaknuti televizijski i sportski producent hrvatskih korijena.