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SPORTSKA TRAGEDIJA /

Modrić ili Ronaldo? Jedna će se nogometna legenda oprostiti od SP-a i vjerojatno reprezentacije

Modrić ili Ronaldo? Jedna će se nogometna legenda oprostiti od SP-a i vjerojatno reprezentacije
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Foto: Joao Rico/PIXSELL

Modrić i Ronaldo su proveli šest godina zajedno u Kraljevskom klubu

30.6.2026.
8:58
Sportski.net
Joao Rico/PIXSELL
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Na oproštaju od Svjetskog prvenstva, Toronto je dobio pravu nogometnu poslasticu, okršaj Hrvatske i Portugala u susretu 16-ine finala.

Bit će to posljednja utakmica na Svjetskom prvenstvu u ovom gradu, ali i posljednja utakmica na svjetskim prvenstvima za Luku Modrića ili Cristiana Ronalda.

Ronaldo i Modrić, dvojica nogometnih velikana, godinama su bili suigrači u Real Madridu, ali u Torontu će biti na suprotnim stranama pozornice.

Jedna nogometna legenda će u Kanadi reći zbogom World Cupu, LM10 ili CR7. Za Ronalda ovo je šesto Svjetsko prvenstvo, za Modrića peto. Portugalac je upisao 25, a Luka 22 nastupa na najvećoj svjetskoj smotri. Modrić se može pohvaliti sa svjetskim srebrom (2018) i broncom (2022), a Ronaldo s europskim zlatom (2016).

Međutim, niti Portugal, niti Hrvatska nisu osvojili SP i ovo je posljednja prilika za obojicu, jer je teško vjerovati da bi za četiri godine i dalje mogli predvoditi svoje reprezentacije. Ronaldo ima 41, a Modrić 40 godina i Toronto će značiti kraj snova za jednoga.

Modrić i Ronaldo su proveli šest godina zajedno u "Kraljevskom klubu" osvojivši zajedno 16 trofeja, pri čemu četiri Lige prvaka. Zajedno su odigrali čak 222 utakmice te stvorili jednu od najdominantnijih klupskih era u povijesti modernog nogometa.

"Imam mnogo lijepih uspomena s Ronaldom. Igrao sam s njim, bio mi je suigrač u Madridu i uvjeravam vas da on nije samo sjajan nogometaš; on je nevjerojatna osoba. Ljudi to ne znaju, ali on ima ogromno srce, uvijek je spreman pomoći drugima. On je jednostavan, normalan čovjek," kazao Modrić koncem prošle godine u razgovoru za talijanske medije.

"Luka i ja smo prijatelji, Drago mi je da još uvijek igra. To je predivno. Za mene je zadovoljstvo igrati protiv njega i protiv Hrvatske. I on i ja smo još uvijek u dobroj formi i nastavit ćemo igrati," kazao je Portugalac u jednom navratu.

Kada je Luka napuštao Madrid, Ronaldo je na društvenim mrežama objavio.

"Hvala ti na svemu, Luka! Bila mi je čast podijeliti toliko trenutaka s tobom u klubu. Želim ti uspjeh u svemu što slijedi."

Luka ModrićCristiano RonaldoSvjetsko Prvenstvo 2026.
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