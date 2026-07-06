Odmorili smo dušu na otoku oduzima dah: 'Za sriću potribno je malo, ovode se vrime fermalo'

ČISTA MAGIJA /

Špica sezone u Komiži kuca na vrata. Turizam je promijenio ovo mjesto na Visu, ali Komižani se ne žale.

"U Komižu za sriću potribno je malo, ovode se vrime fermalo. Samo đir po rivi uz kavicu da vam dušu i tilo oživi. I to ti je to, moja ćerce", kaže Ante Pepe Božanić.

Pravu sezonu, koja kažu udarno traje oko 45 dana, očekuju tek za desetak dana. Život u Ribarskoj ulici, najdužoj u mjestu, drastično je drukčiji ljeti i zimi.

"Meditacija, joga zimi, ali ti je ta joga malo stresnija. To je doslovno nebo i zemlja, to nema nikakve usporedbe. zimi smo svi u svom filmu, malo k'o da hiberniramo, imamo taj neki zimski san, a liti se sve promini.. Koliko god to zvučalo ludo, mi svi živimo za turizam i od turizma", kazala je Andrea Slavić, voditeljica galerije iz Komiže

Više doznajte u priči Nikoline Radić.