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NAPETOST NA VRHUNCU /

Evo što su Ancelotti i Tuchel rekli uoči utakmica u osmini finala Mundijala

Engleske reprezentativce u noći s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu na terenu čeka dvoboj protiv Meksika za plasman u četvrtinu finala. Nešto ranije, na MetLife stadionu u New Yorku sastat će se Brazil i Norveška. Iako je momčad Carla Ancelottija favorit u ovome susretu, ne ide im u prilog činjenica da pobjedu u nokaut-fazi Mundijala protiv europske momčadi nisu upisali čak 24 godine. Evo razmišljanja uoči večerašnjih dvoboja izbornika Engleske i Brazila. 

 

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5.7.2026.
21:16
RTL Danas
Thomas TuchelCarlo AncelottiSvjetsko Prvenstvo 2026.EngleskaBrazil
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