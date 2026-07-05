Evo što su Ancelotti i Tuchel rekli uoči utakmica u osmini finala Mundijala

NAPETOST NA VRHUNCU /

Engleske reprezentativce u noći s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu na terenu čeka dvoboj protiv Meksika za plasman u četvrtinu finala. Nešto ranije, na MetLife stadionu u New Yorku sastat će se Brazil i Norveška. Iako je momčad Carla Ancelottija favorit u ovome susretu, ne ide im u prilog činjenica da pobjedu u nokaut-fazi Mundijala protiv europske momčadi nisu upisali čak 24 godine. Evo razmišljanja uoči večerašnjih dvoboja izbornika Engleske i Brazila.