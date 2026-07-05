Zapovjednik vatrogasaca uživo s terena: 'Stanje je pod kontrolom, kuće nisu ugrožene'

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POŽAR U VINIŠĆU /

Novi požar u Dalmaciji, a ovoga puta buknuo je u Vinišću pokraj Trogira.

Na teren su odmah izišle sve raspoložive snage s trogirskog i kaštelanskog područja. Budući da je vatra izbila u blizini kuća, vatrogascima je prioritet bila zaštita stambenih objekata. U gašenju sudjeluju i zračne snage, dva kanadera i Air Tractor.

O stanju na požarištu govorio je zapovjednik trogirskih vatrogasaca i zapovjednik DVD-a Marina Goran Slatina.

"Stanje je pod kontrolom. Na terenu su 63 vatrogasca s 19 vozila, a u gašenju su sudjelovala i dva kanadera te Air Tractor", rekao je.

Dodao je da je opožareno oko 10 hektara površine. Požar je, kaže, pod kontrolom od 18 sati, kuće nisu ugrožene i sada slijedi sanacija požarišta.

Požar na Hvaru pod kontrolom

Pod nadzorom je i požar koji je jučer buknuo kod Ivan Dolca na Hvaru, a vatrogasci nastavljaju sanaciju požarišta.

Vatra je ondje zahvatila oko 200 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Oštećeno je i više objekata: izgorjele su dvije napuštene kuće, oštećene dvije vile, a opožareno je i nekoliko vinograda. U gašenju je sudjelovalo 60 vatrogasaca s 15 vozila i četiri kanadera.

Požarna sezona tek je počela, a brojke već zabrinjavaju. Hrvatska je ove godine zabilježila znatno više požara nego lani, a objavljena je i velika analiza hrvatskog vatrogastva. RTL Detektor provjerio je i koliko smo doista spremni za ljeto.