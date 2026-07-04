Čarolija u pijesku: Na Rajskoj plaži nastala umjetnička djela koja će more uskoro izbrisati

GALERIJA NA OTVORENOM /

Rajska plaža na otoku Rabu ponovno je postala velika galerija na otvorenom. Na 15. Festivalu skulptura u pijesku deset umjetnika u pet je dana oblikovalo šest monumentalnih skulptura. Koristeći tek osnovne alate, vodu i desetke kubnih metara zlatnog loparskog pijeska, pred očima posjetitelja stvarali su prava umjetnička djela. Ovogodišnja tema "Pijeskom ispričane priče" inspirirala je skulpture koje spajaju maštu, prirodu i kreativnost. Iako impresivne, ove su skulpture prolazne i nestat će pod utjecajem vremena i mora.

Festival je tijekom 15 godina prerastao u jedan od najpoznatijih kulturnih događaja na hrvatskoj obali.