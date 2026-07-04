Putovao skoro 10 sati da vidi Vatrene: 'Da ispunimo kćeri želju za rođendan'

PODRŠKA I U PORAZU /

Nešto prije 15 sati hrvatski reprezentativci iz Kanade su sletjeli u zagrebačku zračnu luku. Neke od najvećih zvijezda poput Luke Modrića nisu bile na letu nego su otputovali na druge destinacije, a one koji su stigli dočekali su raspjevani navijači. Pa tako i najuspješnijeg hrvatskog izbornika svih vremena Zlatka Dalića. Neizostavno pitanje je bilo - ostaje li li u reprezentaciji on i Luka Modrić. Više pogledajte u prilogu