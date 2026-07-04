Vlasnici provozali oldtimere Novom Gradiškom: 'Vozila su imala dušu'

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RETRO SPEKTAKL /

Međunarodni susret oldtimera u Novoj Gradiški privukao je brojne zaljubljenike u vremešna vozila.

Ponosni vlasnici automobila i motocikala starijih od 30 godina provozali su se gradskim ulicama i izazvali pozitivne reakcije okupljenih građana.

Posebnu pozornost privukao je i automobil Krešimira Babića iz Nove Kapele, koji ima takozvano puničino sjedalo.

"Iako sam ja dobar sa svojom punicom, nažalost to sjedalo nije u kontaktu s kabinom", našalio se Babić.

Više pogledajte u prilogu.