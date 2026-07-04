Vlasnici provozali oldtimere Novom Gradiškom: 'Vozila su imala dušu'

'DA SE NE ZABORAVE' /
Iz Varaždina krenuo maraton za Vukovar i Srebrenicu: 'Šaljemo poruku mira i ljubavi'
Međunarodni susret oldtimera u Novoj Gradiški privukao je brojne zaljubljenike u vremešna vozila.
Ponosni vlasnici automobila i motocikala starijih od 30 godina provozali su se gradskim ulicama i izazvali pozitivne reakcije okupljenih građana.
Posebnu pozornost privukao je i automobil Krešimira Babića iz Nove Kapele, koji ima takozvano puničino sjedalo.
"Iako sam ja dobar sa svojom punicom, nažalost to sjedalo nije u kontaktu s kabinom", našalio se Babić.
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