Zadar okupirali oldimeri i rariteti na kotačima: 'Ovo je naš način da sačuvamo dio prošlosti'

Oldtimer klub Zadar organizirao je “Povratak u prošlost”, izložbu raritetnih vozila i okupljanje strastvenih zaljubljenika koji su ih danas predstavili Zadranima, piše eZadar.

Klub djeluje preko 25 godina, a na današnjoj izložbi sudjelovali su i kolege iz cijele regije. Osim njih, stigli su i kolekcionari starih dijelova vozila i uporabnih predmeta od kojih stvaraju nova “DIY” vozila, starinske pick-upove, pa čak i vozilo kakvo možete vidjeti u filmu Mad Max.

”Tehnologija ide naprijed, to je neupitno, ali ovo je naš način da sačuvamo i pokažemo dio ne tako davne prošlosti - vozila koja smo koristili i koja su obilježila jedno vrijeme. Po interesu sudionika i posjetitelja vidimo da je ovo pun pogodak”, rekao je za eZadar predsjednik kluba Siniša Pavić.