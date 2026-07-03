Prvi rezultati upisa: Više od 37 tisuća osmaša saznalo gdje su na rang-listama

Za gotovo 38 tisuća osmaša prijave za upis u srednje škole su završile i stigli su prvi rezultati. Najveće zanimanje i ove je godine za gimnazije, a od strukovnih škola ističu se frizeri, kozmetičari i turistički tehničari destinacije. Točno u podne prijave su završile i prvi rezultati već se vide. Neva i Lara ne kriju sreću jer upisuju školu koja je bila njihov prvi izbor.

"Bilo mi je super jer sam upala u školu koju sam htjela, to je II. opća gimnazija. Bila sam negdje pri sredini pa nije bilo mogućnosti da me netko zgura i zato samo jako sretna", kaže Neva.

"Zadovoljna sam jer sam upisala ono što sam htjela. Sad sam trenutno šesta na rang listi za moj prvi izbor. U toj školi, ja sam upisala Prelog, bio je i prijemni i bio je dosta težak, ali i dalje prihvatljivo teško", dodaje Lara.

Na ljetnom roku pravo upisa ostvarilo je 37.832 osmaša. Njih više od 10.600 izabralo je gimnaziju, 26,5 tisuća strukovnu školu, a 706 umjetničke programe obrazovanja. Od gimnazija, najviše prijava bilo je za one općeg smjera, dok je prvi izbor najvećem broju učenika bio zagrebački MIOC - Prirodoslovno-matematička gimnazija.

'Znamo tko su novi učenici'

"Zadovoljni smo interesom, on je u skladu s prošlom i pretprošlom godinom - 208 kandidata smo ove godine mogli primiti, lista je zatvorena prije nekog vremena tako da znamo koji su to novi učenici XV. gimnazije", kaže Nikola Dmitrović, ravnatelj XV. gimnazije u Zagrebu. Mjesta nije bilo za sve pa su već 13. godinu zaredom proveli dodatnu provjeru znanja.

"Četvrtina svih upisanih nije imala 5,0. Oni su kroz prijemni iz matematike kompenzirali te neke četvorke koje su imali, ne puno naravno, i upisali su se kod nas", dodaje.

Od strukovnih zanimanja najviše prijava ima referent za poslovnu ekonomiju, zatim turistički tehničari destinacije, frizeri i kozmetičari.

"Turistički tehničar destinacije, ono što se prije zvalo hoteljersko turistički tehničar, se prije svega bavi radom u turističkim zajednicama, turističkim agencijama i hotelima gdje osmišljava nove programe ili radi na recepciji", kaže Zdravka Krpina, ravnateljica Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu. Ukupno su imali 105 mjesta, a prijavilo se čak 749 učenika.

"Čak 7 puta više nego što nam je omogućeno upisnom kvotom. Moram reći da se povećanje zanimanja za našu školu vidi već nekoliko godina uzastopce, a da je ove godine možda doživjelo svoj vrhunac", dodaje Krpina.

Konačni rezultati bit će objavljeni u utorak 7. srpnja, a pravo upisa ostvariti bi mogao i veći broj učenika jer iz Ministarstva poručuju da će na zahtjeve škola - ondje gdje je potrebno - povećati kvote.