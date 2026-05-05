Sve više djece bira strukovne škole: 'Rad ruku i mozga se ne može mijenjati'

'MAJSTORI ZANATA' /

Mnogi su osmaši ovih dana na mukama. Koju srednju školu upisati? Tisuću je pitanja u glavi. A ta je pitanja lakše postaviti vršnjacima nego profesorima pa su srednjoškolci strukovnih škola Primorsko-goranske županije učenicima sedmih i osmih razreda u Rijeci predstavili svoje vještine.

"Mislim da je ovaj rast potaknut sigurno i ovom cijenom rada. I činjenica je da umjetna inteligencija, kad govorimo o tom dijelu priče, dosta zamjenjuje već neka zanimanja. Međutim onaj hand made, kad govrimo o dijelu rada rukom, naravno i mozgom, to će teško zamijenit", rekao je predsjednik Obrtničke komore Primorsko-goranske županije, Emil Priskić. Više pogledajte u prilogu.