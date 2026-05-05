Detalji obrane Željka Travice: 'Sve je to nastalo u glavama psihopata'

Zbog operacije karcinoma i liječenja Željko Travica iznošenje svoje obrane nekoliko je puta odgađao pa je sud zanimalo je li nakon završetka terapija spreman.

"Malo sam u težem stanju zdravstvenom, ali pokušat ćemo", kaže Željko Travica.

Svoju je obranu napisao, a pročitao ju je njegov odvjetnik. Naveo je da nije kriv za ubojstva i zlostavljanja hrvatskih branitelja, te da je bio pripadnik Teritorijalne obrane koju je za napad na mjesto Cerić organizirala JNA.

"Htio sam izbjeći taj događaj, ali mi je vojna policija zaprijetila hapšenjem", napisao je u obrani Travica.

Za svjedoke tvrdi da lažu

Tvrdi da je bio u transporteru i nakon borbe došao u Cerić, gdje su bila zarobljena tri mlada hrvatska vojnika s kojima kaže nije imao nikakav kontakt.

"Ja ne znam, ja njih nisam poznavao, vidio sam da su uplašeni i mladi, djeca, pa gdje ću djecu, pa i ja imam djecu", kaže Željko Travica.

Rekao je da ne zna što se sa zarobljenim braniteljima događalo u Ceriću jer je on otišao u Mirkovce, a potom i u Beograd gdje mu je na operaciji bio sin. Za svjedoka koji ga optužuje za zločin i zlostavljanje tvrdi da laže.

"On laže da mu netko gurao ljudski mozak u usta, to je nastalo u glavama bolesnika i psihopata s ciljem da bi se ja satanizovao i prikazao kao psihopata", napisao je Travica.

"Slučajevi što se spominju, što se demoniziraju Srbi i ja kao ličnost, kao Srbin, da su namjerno izmišljeni i da to nije istina", dodao je Travica.

Tužitelj zatražio osuđujuću presudu

Napisao je da nije povrijedio Ženevsku konvenciju, da je bio sudionik mirne reintegracije, a nakon toga i načelnik općine te da je odlukom Vojnog suda i predsjednika Tuđmana aboliran.

"Moju čast mi nitko ne može uzeti, ja sam nevin čovjek, neka pobijedi istina", zaključio je svoju obranu Travica.

Tužitelj je u završnom govoru zatražio osuđujuću presudu. Smatra dokazanim da je Travica sudjelovao u ubojstvu osmorice i zlostavljanju trojice zarobljenih hrvatskih branitelja.

"Da mu je Travica žicom vezao ruke, a potom vrat i noge, da je ih tukao i Željko Travica, a iz vojničkog šljema su im davali da jedu ljudski mozak", kaže Vinko Pejić, zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Osijeku.

Okolnosti stradavanja branitelja nisu razjašnjene

Obrana tvrdi da okolnosti stradavanja hrvatskih branitelja nisu razjašnjene, da nije utvrđena prava istina te da nisu saslušani svjedoci koji osporavaju iskaze svjedoka optužbe.

"Obrana smatra da u dokaznom postupku nije utvrđena krivnja okrivljenog Željka Travice i tražim da ga sud oslobodi optužbe te odmah pusti na slobodu", kaže Marko Cvrković, odvjetnik Željka Travice.

Presuda će na Županijskom sudu u Osijeku biti izrečena u petak 8. svibnja.