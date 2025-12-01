Srpskom ratnom zločincu odgođeno suđenje zbog zakazane operacije
Tereti ga se da je nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima, fizički ih i psihički zlostavljao te nakon toga ubijao
Na osječkom Županijskom sudu u ponedjeljak je odgođeno suđenje okrivljeniku za ratni zločin protiv zarobljenih hrvatskih branitelja Željku Travici, koji je zatražio odgodu iznošenja obrane zbog zdravstvenih razloga i zakazanog operativnog zahvata.
Iako je na današnjem ročištu trebao iznijeti obranu, Travičin odvjetnik Dražen Srb je putem e-komunikacije Sudu dostavio podnesak u kojem navodi da Travica neće moći iznositi obranu, jer je bio na liječničkom pregledu te ima bolove i zakazanu operaciju.
Sud je provjerom medicinske dokumentacije utvrdio da je Travici zakazan operativni zahvat za 8. prosinca, a 2. i 5. prosinca dogovoreni su predoperativni pregledi. Travica je izjavio kako fizički i psihički danas nije u mogućnosti iznositi obranu te zamolio da obranu iznosi nakon operativnog zahvata.
Provjera medicinske dokumentacije
Sudsko vijeće odlučio je odgoditi današnju glavnu raspravu, dok se ne obavi detaljna provjera okrivljenikove medicinske dokumentacije, a iduća će biti zakazana nakon što tu dokumentaciju pregleda i sudski vještak medicinske struke te utvrdi je li Travica sposoban za raspravu i iznošenje obrane.
Optužnica Travicu tereti da je ratni zločin počinio od 2. do 4. listopada 1991. u Ceriću i Mirkovcima, kao pripadnik srpske paravojne formacije Teritorijalne obrane Mirkovci, tijekom zajedničkog napada pripadnika JNA i TO Mirkovci na Cerić i nakon okupacije toga mjesta.
Tereti ga se da je nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima, fizički ih i psihički zlostavljao te nakon toga ubijao. Tužiteljstvo sumnja da je, skupa s ostalim pripadnicima TO Mirkovci, postrojio i pucnjima iz vatrenog oružja usmrtio osam zarobljenih policajaca vinkovačke Policijske uprave i HOS-a, iako su prestali pružati otpor i odložili oružje.
Travica je optužen da je fizički zlostavljao vezane zarobljene hrvatske branitelje te se zajedno s ostalim pripadnicima TO Mirkovci smijao dok je jedan od pripadnika ove paravojne formacije zarobljenicima u usta gurao ljudski mozak.
Okrivljeni Travica je, temeljem Europskog uhidbenog naloga osječkog ŽDO-a uhićen 5. listopada 2024. godine na graničnom prijelazu Calais u Francuskoj, prilikom ulaska iz Velike Britanije, te izručen Hrvatskoj i doveden u osječki zatvor.
POGLEDAJTE VIDEO: Na suđenju ratnom zločincu iznesena stravična svjedočanstva