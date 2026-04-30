Podignute optužnice za ratne zločine: Zlostavljanje i ubojstvo zarobljenika, rušenje crkve

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu objavilo je kako su podignute optužnice u dva odvojena slučaja ratnih zločina, pri čemu se jednog okrivljenika tereti za zlostavljanje i ubojstva zarobljenih hrvatskih vojnika, a drugog za miniranje i potpuno rušenje katoličke crkve u Benkovcu.

U prvom slučaju optužen je 60-godišnjak s dvojnim hrvatskim i crnogorskim državljanstvom, koji se tereti da je tijekom 1991. godine, kao zamjenik zapovjednika voda vojne policije pri 2. pješadijskoj brigadi tzv. Republike Srpske Krajine, postupao protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava na širem području Vodica.

Optužnica ga tereti da je zajedno s podređenim vojnim policajcima i drugim vojnicima zarobio devet pripadnika Hrvatske vojske i fizički ih zlostavljao, kao i da je zajedno s vojnim policajcima i srpskim vojnicima iz puške pucao i usmrtio jednu žrtvu, a dvojicu zarobljenih hrvatskih vojnika predao drugoj paravojnoj postrojbi znajući da će biti usmrćeni. Tereti ga se i za smrt jednog hrvatskog vojnika koji je umro od posljedica zlostavljanja, a zlostavljanju i premlaćivanju tijekom prijevoza i zatočenja bili su izloženi i drugi zarobljeni hrvatski vojnici.

Na prijedlog tužiteljstva, sud je optuženiku produljio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega.

U drugom slučaju optužen je 74-godišnji državljanina Australije zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, a tereti ga se da je u kolovozu 1992. u Benkovcu, kao pripadnik u paravojnoj postrojbi pobunjenih Srba, tzv. "Specijalnoj jedinici milicije", postavio i aktivirao eksplozivnu napravu.

Prema navodima optužnice, cilj mu je bio uništiti katoličku crkvu Rođenja Blažene Djevice Marije iz 1864. godine, koja je bila zaštićeni kulturni i sakralni objekt. Uslijed eksplozije crkva je u potpunosti srušena, a materijalna šteta procijenjena je na oko 225.570 eura.

