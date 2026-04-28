Liječnici su rekli svoje, ali Travica ne odustaje: 'Osjećam mučninu, ne mogu iznositi obranu'

Željko Travica u zatvoru se liječi od karcinoma, zbog čega nekoliko mjeseci nije bio raspravno sposoban. Vještak sudske medicine pregledao je liječničku dokumentaciju i kazao da su ciklusi kemoterapije završili.

"Maligna bolest je u remisiji, dakle bolest nije nestala, samo su simptomi bolesti oslabili i po meni je on nadalje raspravno sposoban", rekao je Boris Dumenčić, specijalist sudske medicine.

Optuženi Travica je reagirao kazavši da terapija nije završila jer još uvijek uzima tablete citostatika. "Je li primanje tableta kemoterapija ili je to samo primanje tableta, koliko ja znam da je to kemoterapija", kaže Željko Travica.

"To je kemoterapija, ne znam je li mu propisano da i dalje pije tablete", dodao je Boris Dumenčić.

Predsjednik sudskog vijeća od zatvorskog liječnika zatražio je informacije o terapiji koju još prima Travica, a mišljenje o njegovoj raspravnoj sposobnosti dao je i vještak psihijatrijske struke.

Psihijatar: 'Raspravno je sposoban'

"Da je sposoban razumjeti pojedine procesne radnje, sporazumijevati se sa svojim braniteljem i davati mu upute, dakle smatram da je sa psihijatrijskog aspekta aktualno raspravno sposoban", procjenjuje specijalist psihijatrije Ivan Požgain.

Zatvorski sustav dostavio je informacije o tabletama citostatika koje bi optuženi trebao uzimati do prvog svibnja pa su vještaci ponovili svoja mišljenja.

"Mišljenja sam da je, nakon zadnje primljene intravenozne kemoterapije, a protokom tri do pet dana nakon iste, on raspravno sposoban", ističe specijalist sudske medicine.

"Ostajem u potpunosti kod stava da je on što se tiče psihijatrijskoga aspekta raspravno sposoban", kazao je Ivan Požgain.

Na red je došlo i izjašnjavanje optuženog Travice.

"Nisam u stanju iznositi obranu iz razloga što i sada osjećam mučninu", odgovorio je Travica na pitanje predsjednika sudskog vijeća.

Sudsko vijeće odlučilo je raspravu nastaviti petog svibnja po prestanku terapije kada bi Travica trebao biti spreman za iznošenje obrane.

"Vidimo da zapisujete, zapisujte do petog pa možete pisano predati", rekao je Davor Mitrović.

Iznošenjem obrane približit će se kraju ovo suđenje u kojem se Travicu tereti za ratni zločin, sudjelovanje u ubojstvima i zlostavljanju zarobljenih hrvatskih branitelja.