Hrvatski brigadir o zahtjevu za puštanje Mladića: 'Akcija spašavanja svojih zločinaca kao u slučaju Šešelja'

Srbija je zatražila puštanje sa slobodu ratnog zločinca Ratka Mladića. Njegovo zdravstveno stanje je tvrde, vrlo loše. Nude i državna jamstva. Budući da je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina, obitelji tisuća ubijenih poručuju treba se i nas pitati.

U zaleđu Zadra itekako pamte krvavi pohod 9. kninskog korpusa JNA, na čijem čelu je bio upravo Ratko Mladić. Nema velikih iznenađenja za ljude koji su preživjeli tragediju početkom 90-ih godina upravo u zaleđu Zadra.

Ljudi s kojima smo danas pričali kažu da nisu pretjerano iznenađeni jer takav sličan slučaj dogodio se i s još jednim ratnim zločincem Šešeljem, koji je na sličan način pušten na slobodu pod krinkom bolesti. Danas ga vidimo po brojnim srpskim medijima i načini razgovor na koji se odnosi prema događanjima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini dovoljno govori o njemu samome.

O svemu za RTL Danas Rade Županović u Škabrnji je razgovarao s brigadirom i zapovjednikom 7. Domobranske pukovnij Danijelom Kotlarom.

Bili ste među prvima koji ste stali u obranu Zadra sa svojim suborcima i branili ovo područje. Kako vi danas gledate na ovaj zahtjev Srbije o puštanju ratnog zločinca na slobodu zbog zdravstvenog stanja?

Za mene to nije nikakvo iznenađenje. I dalje propagiraju njihovu velikosrpsku politiku i pokušaj stvaranja srpskog svijeta. Tako da je bilo za mene potpuno očekivano da će oni počiniti identičnu akciju u pokušaju spašavanja svojih zločinaca, kao što su to učinili s Vojislavom Šešeljem. Prema tome, za nas nije nikakvo iznenađenje.

Činjenica da je Ratko Mladić osuđen za genocid u Srebrenici, ali nažalost nije niti optužen za ono što se dogodilo upravo na ovom mjestu gdje sada stojimo isto. Mi smo sada na mjestu gdje su nastradali Hrvati u onom krvavom pohodu 9. kninskog korpusa

Da mi se nalazimo u Škabrnji. Na Brdima na mjestu masovne grobnice. Tijela su tu ekshumirana tek po oslobađanju Škabrnje 1995. godine. On nije osuđen za sve zločine koje su počinili u zadarskom i šibenskom zaleđu. Imamo dostupne i javne njegove medijske objavljene komunikacije s nižim zapovjednicima. On je tada bio zapovjednik 9. Kninskog korpusa gdje je izričito tražio djelovanje topništva za napad po Zadru, Šibeniku. U vrijeme pokolja u Škabrnji u jedan dan 18. studenog, ubijene su 63 osobe od kojih 48 civila, 15 branitelja. A dan poslije susjedno mjesto Nadin ubijeno je 15 civila, poginulo je pet hrvatskih branitelja i troje civila se vodi kao nestalo. Samo u tih par dana u ta dva dana ima preko 80 ljudi ubijeno u kojemu su, nažalost, civili ti koji su najviše stradali.

On je ipak dobio doživotnu kaznu. No, čini li vam se da je ovaj službeni posjet ministra pravosuđa njemu u zatvor na neki način pokušaj rehabilitacije Ratka Mladića i svega onog što je počinio devedesetih godina ovdje na našem području?

Pa Srbija rehabilitira stalno svoje zločince kako iz Drugog svjetskog rata, tako i iz agresije na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, tako da su tamo normalni murali s osuđenim ratnim zločincima i to na doživotne kazne zbog genocida zbog zločina protiv čovječnosti i zbog paleži, pljačke progona. I to je kod njih normalno. Dapače, oni pokušavaju čak uvijek osuditi onu drugu stranu. Oni se još nisu suočili sa svojom prošlošću.

Kako ljudi koji žive u Škabrnji reagiraju na sve TO?

Ja u Škabrnji imam kumove, prijatelje, suborce. Oni su već pomalo odavno razočarani u tu pravdu koja bi trebala stići koja bi na neki način olakšala tu tragediju koju su oni prošli, ali rane ne mogu zacijeliti. Samo može se na neki način doći do toga da pravda je spora, ali dostižna. Oni su odustali od toga. Oni žive svoje živote. Bol koju imaju i tugu nose u srcu i bore se za svaki dan.