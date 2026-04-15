Ratko Mladić doživio moždani udar u Haaškom zatvoru

Ratko Mladić doživio je lakši moždani udar, ali sada se nalazi u teškom stanju, rekao je njegov sin Darko Mladić, javlja Kurir.

Mladićev sin rekao je agenciji Srna da se moždani dogodio u petak 10. travnja te da očekuje dokumentaciju od zdravstvene službe suda u Haagu iz koje će znati detalje što se točno dogodilo.

"General je bio prebačen u bolnicu, pa su ga istog dana vratili u pritvorsku jedinicu. Najverojatnije je imao lakši moždani udar. Obećali su nam da će nam poslati te dokumente. Osim usmenog razgovora sa liječnikom, nismo dobili ništa. Čekamo da nam pošalju te nalaze, koje su radili isti dan, ali još nismo dobili ništa", rekao je Darko Mladić.

Prema njegovim riječima, otac mu je u jako teškom stanju, više ne može sjesti u kolica i slabo komunicira.

Kako navodi agencija, Ratko Mladić je imao više moždanih udara, a ima i ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni tlak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.

Više puta je bio hospitaliziran i podrvrgnut različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući oepracije na srcu i nozi. Od 2024. Mladić se nalazi u pritvorskoj bolnici u Haagu.

U Republici Srpskoj i Srbiji Mladića mnogi i dalje doživljavaju kao heroja i ne priznaju genocid